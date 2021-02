Schakelt Gladbach naar Ten Hag nu trainer Rose naar Dortmund gaat?

Rose was eerder trainer van Lokomotiv Leipzig (2012/2013) en Red Bull Salzburg (2017/2019), waarmee hij twee keer op rij kampioen van Oostenrijk werd. Rose was tussen 1995 en 2010 speler van VfB Leipzig, Hannover 96 en FSV Mainz 05. Bij die laatste club speelde hij nog zes jaar onder Jürgen Klopp.



Borussia Dortmund is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. Lucien Favre werd op 13 december ontslagen, maar onder de doorgeschoven assistent Edin Terzic (38) gaat het nog niet veel beter. Met spelers als Erling Haaland, Jadon Sancho, Jude Bellingham en Giovanni Reyna is er genoeg talent in Dortmund, maar de prestaties zijn dit seizoen erg wisselvallig.



De nummer twee van de afgelopen seizoenen staat nu op de zesde plaats met 15 punten minder dan koploper Bayern München. In 21 competitieduels waren er tot nu toe tien overwinningen, drie gelijke spelen en al acht nederlagen. Borussia Mönchengladbach staat ook op 33 punten, maar heeft een iets minder doelsaldo en staat dus op de zevende plaats in de Duitse competitie.