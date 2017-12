Schalke 04 na late zege nieuwe nummer twee in Bundesliga

Schalke 04 won in eigen stadion met 3-2 van FC Augsburg. Daniel Caligiuri maakte in de slotfase vanaf elf meter de winnende treffer voor de Königsblauen. De ploeg van de jonge trainer Domenico Tedesco is daardoor de nieuwe nummer twee in de Bundesliga. Het gat met koploper Bayern München is negen punten. Vorig seizoen eindigde Schalke 04 nog op een zeer teleurstellende negende plaats in de Duitse competitie.