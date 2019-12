Schalke ziet keeper en aanvoerder Nübel gratis naar Bayern München verkassen

Bayern wilde nog geen commentaar geven op de mogelijke transfer. Wel is al bekend dat Nübel zijn aflopende contract bij Schalke niet wil verlengen. Hij kan daardoor na het seizoen transfervrij vertrekken bij de volksclub uit Gelsenkirchen.



De clubleiding van Schalke slaagde er ondanks vele pogingen niet in Nübel op andere gedachten te brengen. ,,Na alle discussies met Alexander Nübel en zijn adviseur in de afgelopen maanden zijn we niet verrast over zijn beslissing. Die respecteren we natuurlijk, maar we hoeven zijn beslissing niet te begrijpen”, zo klinkt de teleurstelling in de reactie van sportief directeur Jochen Schneider op de clubwebsite.



Nübel werd onlangs voor vier duels geschorst vanwege een karatetrap die hij uitdeelde in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (bekijk beelden hieronder). Hij mist daardoor onder meer na de winterstop het duel met Bayern München.