Schandalige tackle in Argentijnse regiocompetitie; vechtpartij volgt

0-0 gelijkspel Re­al-coach Zidane na Clásico: ‘Veel meer verdiend’

8:18 Kansen kreeg Real Madrid genoeg in Camp Nou, maar tot teleurstelling van trainer Zinedine Zidane kwam zijn ploeg niet tot scoren in de Clásico. Voor het eerst in ruim zeventien jaar eindigde een duel met FC Barcelona zo in 0-0. ,,We hadden veel meer verdiend”, zei Zidane. ,,Maar je krijgt in het voetbal niet altijd wat je verdient.”