Schmidt haalt zijn gelijk met overwinning: 'Spelers verdienen een groot compliment’

,,Het is een hele mooie avond. We hebben heel hard gewerkt en gelukkig hebben we gewonnen", vervolgde Malen tegen RTL7. ,,De eerste helft was goed. De tweede helft was het een hele andere wedstrijd. We hebben keihard gevochten en liepen op onze laatste benen."



Granada had het lang lastig met het spel van PSV. Malen: ,,We hielden de bal goed in de ploeg. We wisten dat zij het midden dicht hielden en wij gevaar moesten stichten vanaf de zijkanten." Dat gebeurde ook. Na een mooie aanval, via Olivier Boscagli en Philipp Max, werkte Malen de bal binnen.