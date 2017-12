Scholes uit kritiek: Waar is Pogba die we kennen van Juventus?

Misdadige aanslag van Puncheon op De Bruyne

15:51 Kevin de Bruyne kreeg op de valreep in 2017 nog een aanslag op zijn benen te verwerken. Crystal Palace-speler Jason Puncheon maaide de City-spelmaker diep in blessuretijd hard neer in de laatste wedstrijd van beide clubs in 2017 (0-0). Bekijk hier de aanslag van Puncheon op de Belg.