Schotse media over Rangers FC als slechtste ploeg ooit in Champions League: 'Dit is een regelrechte schande’

,,Simpelweg de allerslechtste’’, kopt The Scottish Sun na de zesde nederlaag van Rangers FC in deze Champions League-campagne. ,,Een decennium lang had Dinamo Zagreb deze twijfelachtige eer, maar na de nederlaag tegen Ajax moeten The Gers deze loden last dragen. De manier waarop het zich allemaal ontvouwde, bevestigde de catastrofale campagne.’’ Daarmee doelt het dagblad op het feit dat de ploeg van Van Bronckhorst de slechtst presterende club ooit is in de Champions League.



De Schotse krant schrijft dat het als een eeuwigheid geleden aanvoelt, dat de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst in extase verkeerde, nadat Rangers zich na het tweeluik met PSV had geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De conclusie volgens de krant: ,,Ajax is niet uit de tweede versnelling gekomen (...) en heeft Rangers een andere pijnlijke les geleerd op dit niveau (...). Dit is een campagne om snel te vergeten.’’



The Scottish Herald kopt op de voetbalpagina van de website: ‘Champions League-campagne eindigt in ultieme vernedering na nederlaag van Rangers tegen Ajax’. ,,Nou, dat was het dan. Het is geëindigd in een regelrechte schande en tot slot heeft Rangers een record te pakken waarvan ze moeten hopen dat dit liever vandaag dan morgen wordt gebroken.’’