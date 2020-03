Schreuder: Dit is zo groot, al onze buitenlanders zijn naar huis

Corona in DuitslandHet coronavirus heeft het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Duitsland bij Alfred Schreuder, trainer van TSG 1899 Hoffenheim.

Door Freek Jansen



Afgelopen week begonnen in Duitsland twee clubs weer met trainen. VfL Wolfsburg en Augsburg riepen hun spelers op om weer naar de club te komen. Het bleef bij die twee clubs. En van een normale training was geen sprake. ,,In groepjes met drie man doen ze geloof ik wat loopoefeningen en wat krachtwerk’’, zegt Alfred Schreuder. De trainer van TSG 1899 Hoffenheim heeft zijn spelers voorlopig nog verzocht thuis hun trainingsarbeid te verrichten.

,,En met de moderne technieken is dit goed te volgen’’, vervolgt Schreuder. ,,Met speciale software kan op afstand via de telefoon alles worden bijgehouden. Dit doet onze fysiektrainer en hij houdt me op de hoogte als er opvallende resultaten voorbij komen. Maar het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond is. Bij een paar andere clubs in Duitsland is al wel het coronavirus geconstateerd en dan moet de hele club twee weken in quarantaine.’’

Quote Onze spelprinci­pes uitlichten en verbeteren. Daar kom ik in deze tijd aan toe.

Dat gaat niet op voor Hoffenheim en Schreuder zelf. De trainer, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor de Bundesliga en aan een prima eerste seizoen bezig was, pendelde in de voorbije weken al een paar keer heen en weer tussen zijn woonplaats Barneveld en Hoffenheim. ,,De tijd probeer ik zo goed mogelijk te besteden, onder meer met het verder uitdiepen van onze speelstijl. Samen met de videoanalist zoeken we nieuwe beelden om hiermee aan de slag te gaan. Onze spelprincipes uitlichten en verbeteren, en hier bijvoorbeeld nieuwe trainingsvormen bij verzinnen. Daar kom ik in deze tijd aan toe.’’

Of deze theorie op korte termijn in de praktijk kan worden gebracht betwijfelt Schreuder. Hoewel van een definitief einde van het seizoen in Duitsland nog niemand wil weten. ,,Dat heeft natuurlijk ook met de inkomsten en tv-gelden te maken. Daarom was de Bundesliga ook de laatste topcompetitie die twee weken geleden besloot dat er toch niet kon worden gespeeld. De belangen zijn blijkbaar zo groot, die druk is nu ook aanwezig. Maar zolang de piek niet is geweest en het virus niet onder controle is, zal alles logischerwijs dicht blijven.’’

Volledig scherm Alfred Schreuder. © BSR Agency

Schreuder heeft in de tussentijd veel contact met zijn spelers. Die begeven zich inmiddels op allerlei plekken in de wereld. ,,We hadden direct intern even overleg wat we met de buitenlandse spelers moesten doen. Maar dit is zoiets groots in de wereld, voetbal is even niet belangrijk. Spelers willen terecht bij hun familie zijn en dus zijn de buitenlanders in hun vertrouwde omgeving teruggekeerd. Brazilianen, Denen, Noren. Alleen de Oostenrijkers zijn gebleven, die konden niet zomaar terug naar hun land.’’