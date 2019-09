Schreuder met Hoffenheim thuis kansloos onderuit tegen Freiburg

Hoffenheim is er in de vierde speelronde van de Bundesliga niet in geslaagd de tweede zege van het seizoen te boeken. De ploeg van trainer Alfred Schreuder, die deze zomer aan de slag ging als hoofdtrainer bij de Duitse subtopper, verloor op eigen veld kansloos van Freiburg: 0-3.