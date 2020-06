Scorende De Vrij helpt ploeterend Inter in slotfase langs Parma

Jahan­bakhsh beraadt zich na Premier Lea­gue-slot op mogelijke terugkeer naar Nederland

22:27 Een van de spelers die PSV in de afgelopen jaren op de radar had voor het versterken van de selectie was de Iraniër Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller van Brighton & Hove Albion kwam dit seizoen tot acht duels in de Premier League en was dus niet verzekerd van een basisplaats in Engeland. De voormalig AZ-goalgetter beraadt zich na de komende wedstrijdperiode op eventuele mogelijkheden om terug te keren naar de Nederlandse top, zegt zijn spelersagent.