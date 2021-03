Scorende Doan doet Bosz’ Leverkusen pijn in strijd om Champions League-ticket

Lacht Messi weer omdat transfer naar Parijs of Manchester rond is?

11 maart De uitschakeling in de Champions League was een verwachte domper. Zijn gemiste strafschop misschien beslissend. Maar Lionel Messi was in Parijs wel weer de hardwerkende, scorende en inspirerende leider van FC Barcelona. Wat is er veranderd, in zeven maanden?