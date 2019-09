Scorende Dost weer belangrijk voor Eintracht

Dost was er vlak na rust als de kippen bij toen Union Berlin-doelman Rafal Gikiewicz een schot van Filip Kostic maar half kon keren. In de rebound sloeg de goalgetter genadeloos toe. Toen Eintracht na ruim een uur via een kopbal van de Portugees André Silva op 0-2 kwam, leek er voor de bezoekers geen vuiltje aan de lucht.

Met de gewisselde Dost langs de kant werd het in de slotminuten toch nog spannend in het stadion An der Alten Försterei toen Union via de ingevallen Becker (assist) en Anthony Ujah (goal) in de 86ste minuut op 1-2 kwam. Verder dan dat liet Eintracht het echter niet komen.