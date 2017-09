Scorende Janssen helpt Fenerbahçe aan uitzege

Sevilla komt goed weg in Girona

21:22 Sevilla boekte vanmiddag een 0-1 overwinning op bezoek bij promovendus Girona. De ploeg van Eduardo Berizzo kwam goed weg in Catalonië, want Girona-aanvoerder Alex Granell schoot in blessuretijd nog een strafschop tegen de lat.