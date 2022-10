Scorende Martinelli brengt eerbetoon aan Pablo Marí

Napoli blijft smaakmaker in Serie A, ook Juventus wint

Napoli, dat in dezelfde Champions League-poule al plaatsing voor de achtste finales heeft afgedwongen, blijft ook in eigen land uitstekend presteren. In de twaalfde speelronde van de Serie A boekte de ploeg van trainer Luciano Spalletti al de tiende overwinning. Tegen Sassuolo werd het 4-0, met dank aan drie goals van Victor Osimhen. De Nigeriaan bracht zijn totaal in de Serie A daarmee op zeven doelpunten.

29 oktober