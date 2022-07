Sébastien Haller dankbaar voor steunbetuigingen na ontdekking tumor: ‘Ik kom sterker terug’

,,Ik was ontroerd bij het zien van deze mooie reacties en heb een beetje het gevoel dat ik niet zoveel verdien”, schrijft hij. ,,Mijn familie en ik zijn dankbaar. Ik zal me concentreren op mijn herstel om sterker terug te komen.”

Dortmund maakte gisteren bekend dat er bij Haller een tumor in een van zijn testikels was aangetroffen. Het is niet duidelijk of het om een kwaadaardige tumor gaat. De spits moest vroegtijdig het BVB-trainingskamp in Bad Ragaz, Zwitserland, verlaten omdat hij zich niet goed voelde.