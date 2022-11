Sébastien Haller geeft update na volgende stap in revalidatie: ‘Tweede operatie is goed verlopen’

Devente­naar Joey Suk nog lang niet uitgekeken in Kroatië: ‘Zou goed kunnen dat ik hier af­sluit’

Toen hij in 2018 de stap naar Kroatië maakte, had hij nooit gedacht er vijf seizoenen later nog te spelen. Deventenaar Joey Suk (32) is op z’n plek in het kleine stadje Gorica, maar moet dit seizoen wel voor het eerst knokken voor lijfsbehoud. „Degradatie zou echt verschrikkelijk zijn voor deze club”, zegt de oud-speler van Go Ahead Eagles.

15 november