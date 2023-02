Sébastien Haller maakt eerste goal voor Dortmund, Ajax-tegenstander Union koploper na zege

AS Ro­ma-spe­ler Nicolò Zaniolo achter­volgd en met de dood bedreigd door eigen supporters

Nicolò Zaniolo wil vertrekken bij AS Roma en dat heeft hij de voorbije weken ook niet onder stoelen of banken gestoken. Fans van de club uit Rome nemen dat de 23-jarige Italiaan niet in dank af en hebben al meermaals laten weten dat ze hem liever kwijt dan rijk zijn. Afgelopen nacht volgde een nieuw dieptepunt: Zaniolo werd door vijftien supporters gevolgd naar zijn huis en daar bedreigd met de dood.

30 januari