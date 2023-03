Sébastien Haller na lange absentie nu ook terug in nationale ploeg Ivoorkust

Oliesjeiks en Super Leagues Tikkende bom onder Europees topvoetbal: ‘Dit is groter dan het Bos­man-ar­rest’

Het Europese topvoetbal zoals we dat kennen, gaat in de komende jaren onvermijdelijk veranderen. Maar welke kant gaat het op? In de serie ‘Oliesjeiks en Super Leagues’ schetst AD Sportwereld de gevaren én de kansen. Vandaag deel 1 met de Belgische hoogleraar Robby Houben. ,,Het totale monopolie van de UEFA in het voetbal is op termijn haast niet houdbaar.’’