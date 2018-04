Seedorf pakt tegen hekkensluiter eindelijk eerste zege

Degradatie leek vijf minuten voor het einde nog onafwendbaar voor de ploeg van de Nederlandse trainer, die sinds hij begin februari werd aangesteld nog geen enkele keer had gewonnen. Toch zorgde Arian Lopez in de slotfase voor een feestje in het maar voor de helft bezette Estadio Riazor.



De achterstand op de veilige 17de plaats is nu vijf punten. Levante, dat die plek bezet, ontvangt zondag nummer 19 Las Palmas.



Vanavond moest het gebeuren voor Seedorf. Deportivo kwam via Lucas Perez en Adrian Lopez keer op voorsprong, maar Diego Rolan dompelde het thuispubliek met een dubbelslag even in rouw. Tot goudhaantje Lopez zijn tweede van de avond achter doelman Roberto werkte.



Er staan na dit weekend nog zeven speelrondes op het programma in Spanje. Deportivo wacht een loodzwaar programma.