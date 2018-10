Seferovic helpt Benfica in Portugese klassieker langs FC Porto

De confrontatie tussen Benfica en FC Porto staat in eigen land bekend als 'O Clássico'. De sfeer in het afgeladen Estádio da Luz was dan ook heerlijk voorafgaand aan deze topper. De winnaar van deze ontmoeting zou de koppositie overnemen van Braga.



Benfica, dat op 23 oktober in Amsterdam Ajax bezoekt voor een Champions League-duel, nam na een uur de leiding. De Zwitserse spits Haris Seferovic was attent en klopte de uitkomende Iker Casillas.



Zeven minuten voor tijd moest Benfica nog met tien man verder nadat Cristian Lema zijn tweede gele kaart ontving. In totaal werden er overigens liefst 10 kaarten uitgedeeld.



Yacine Brahimi kreeg in de slotfase nog een goede kans op de gelijkmaker. De Algerijn van Porto krulde de bal echter naast het doel. De ploeg uit Lissabon hield dus stand waardoor het zich koploper in de Portugese Liga NOS mag noemen. FC Porto staat met twee punten minder op de derde plaats.