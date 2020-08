Seizoen 2019/2020 zit er nu echt op: Elche promoveert na dramatische ontknoping in Girona

Na ruim 180 minuten voetbal hadden Girona en Elche nog altijd niet gescoorde in de dubbele confrontatie in de finale van de play-offs om promotie. De wedstrijd leek daarmee af te gaan op een verlenging in Catalonië, maar toen was daar in minuut 96 plots Pere Milla. De 27-jarige vleugelaanvaller, kort na rust ingevallen voor spits Jonathas (ex-AZ), kopte in de zesde van acht minuten blessuretijd raak. In de laatste twee minuten vielen er geen goals meer, waardoor Elche promoveert en Girona ook volgend seizoen actief zal zijn op het tweede niveau in Spanje.

Elche Club de Fútbol werd in het seizoen 2014/2015 dertiende in La Liga, maar degradeerde omdat het werd teruggezet vanwege flinke financiële problemen. Twee jaar later volgde zelfs een degradatie naar het derde niveau in Spanje, maar nu volgt dus een tweede promotie in drie seizoenen. Elche werd dit seizoen zesde in de Segunda en rekende in de halve finale af met Real Zaragoza, Girona won in de andere halve finale van UD Almería.

De play-offs in Spanje gingen pas laat van start nadat er veel coronabesmettingen waren bij CF Fuenlabrada, dat vanwege een flink aantal coronabesmettingen pas veel later in actie kon komen in de laatste speelronde tegen het gedegradeerde Deportivo La Coruña. SD Huesca en Cádiz CF promoveerden eerder al rechtstreeks naar La Liga. De competitie in Spanje gaat op zaterdag 12 september al van start.

Girona-verdediger Juanpe in duel met Elche-spits Jonathas de Jesus, die in het verleden voor AZ speelde.

