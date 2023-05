Seizoen AC Milan dreigt als nachtkaars uit te gaan na nieuwe tik

met videoAC Milan heeft tussen de duels met Internazionale in de halve finales van de Champions League in een onverwachte nederlaag moeten incasseren in de Serie A. De Italiaanse kampioen van vorig jaar ging met 2-0 onderuit bij degradatiekandidaat Spezia. AC Milan verloor woensdag het eerste duel met stadgenoot Inter met 2-0, dinsdag is in hetzelfde stadion de return.

Programma, uitslagen en stand Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Trainer Stefano Pioli voerde tegen Spezia vier wijzigingen door in zijn ploeg. Hij liet onder anderen spits Olivier Giroud en aanvoerder Davide Calabria op de bank beginnen. Milan maakte een matte en vrij ongemotiveerde indruk. De thuisclub, waarbij doelman Jeroen Zoet zoals gebruikelijk op de bank zat, profiteerde daar in de slotfase van. De Poolse verdediger Przemyslaw Wisniewski tikte in de 75e minuut na een hoekschop de 1-0 binnen. Tien minuten later scoorde Salvatore Esposito uit een vrije trap.

AC Milan bleef door de nederlaag op de vijfde plaats staan en dreigt naast een plek in de top 4 en daarmee een ticket voor de Champions League te grijpen. Lazio staat derde met 4 punten meer dan AC Milan. Napoli is al kampioen, Juventus neemt de tweede plaats in.

Goede generale Inter in aanloop naar CL-treffen met Milan

Internazionale heeft in de aanloop naar het tweede duel met AC Milan in de halve finales van de Champions League (2-0 voorsprong) geen fout gemaakt. De ploeg van coach Simone Inzaghi won in de Italiaanse competitie met 4-2 van Sassuolo en klom door de nederlaag van de stadsgenoot naar de derde plaats. De voorsprong op Milan bedraagt nu vijf punten.

Romelu Lukaku bracht Inter kort voor rust op fraaie wijze op voorsprong. De Belgische spits kreeg de bal met zijn rug naar het doel aangespeeld, draaide weg en schoot hoog en hard raak. Na rust liep Inter snel verder weg via een eigen doelpunt van de Braziliaan Ruan en de Argentijn Lautaro Martínez: 3-0.

Het duel leek gespeeld, maar Sassuolo maakte het toch nog spannend. Matheus Henrique verkleinde in de 63e minuut de achterstand en via Davide Frattesi werd het in de 77e minuut 3-2. Lukaku stelde de zege kort voor tijd met zijn tweede treffer veilig.

Denzel Dumfries bleef bij Inter op de reservebank zitten, Stefan de Vrij deed tot de 73e minuut mee.

Volledig scherm Romelu Lukaku na zijn treffer voor Inter. © AFP

Verlies De Roon en Koopmeiners met Atalanta

Met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis verloor Atalanta met 1-0 bij Salernitana. De club uit Bergamo staat op de zevende plaats met 3 punten minder dan AC Milan. Na dit weekeinde zijn er nog drie speelrondes in de Serie A.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A