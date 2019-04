Seizoen Fosu-Mensah voorbij: verdediger geopereerd aan knie

Doelsaldo of onderling resultaat? Zo worden topcompeti­ties in Europa beslist

12:45 PSV moet in de komende vier speelrondes liefst twaalf doelpunten goed maken op Ajax. Dat komt doordat het doelsaldo leidend is. Indien net als in de Champions League het onderling resultaat doorslaggevend zou zijn, dan had PSV een voorsprong op Ajax.