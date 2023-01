Selectie Kameroen onder 17 valt door de mand: 21 spelers blijken te oud om voor het team te spelen

Het is bepaald niet de eerste keer dat in Kameroen wordt gesjoemeld met persoonsgegevens. Vandaar dat de Kameroense voetbalbond richting het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup meerdere MRI-tests uitvoerde om de leeftijd van de selectiespelers te achterhalen. Door middel van bottests kan worden ingeschat hoe oud een speler is.

De tests kenden een bizarre uitkomst, want 21 van de dertig spelers bleken te oud om in het elftal onder de 17 jaar te spelen, meldt de Kameroense voetbalbond in een statement. De spelers werden vervolgens direct uit de selectie gezet. De voetbalbond spreekt zich in het statement ook uit tegen deze vorm van fraude, die volgens de bond ‘in het verleden het imago van het Kameroense voetbal bezoedelde.’

Een bekend voorbeeld van een speler die ouder zou zijn dan in zijn paspoort staat, is de Kameroener Joseph Minala. De toenmalig speler van Lazio kwam in het nieuws omdat hij als 17-jarige speler meer weg had van iemand van veertig. De leeftijdsfraude van Minala is echter altijd ontkend.