Selectie Leicester City morgen na wedstrijd naar Thailand voor begrafenis

Srivaddhanaprabha kwam afgelopen zaterdag met de vier andere inzittenden om het leven bij het tragische helikopterongeluk bij het King Power Stadium in Leicester.

,,We zijn een hechte groep en echt een familie geworden mede dankzij Vichai. Het is voor ons dus heel belangrijk om erbij te zijn in Thailand,” zei spits Jamie Vardy tegen Sky Sports.

The Leicester City players left a final tribute at King Power Stadium before heading to Cardiff earlier today.

Leicester City maakt zich op voor de vreemdste wedstrijd uit de clubhistorie. De ploeg gaat morgenmiddag (16.00 uur) op bezoek bij Cardiff City op de dag dat Srivaddhanaprabha in Thailand wordt begraven. De zakenman kocht Leicester City in 2010 en verraste de hele voetbalwereld zes jaar later met het kampioenschap van de Premier League.

,,Wij denken dat Vichai had gewild dat we zouden voetballen en daarom voetballen we voor hem”, legt Vardy uit. De Thaise miljardair was ongekend populair in Leicester. “Het zal een hele emotionele wedstrijd worden en wij zullen strijden voor een goed resultaat om de naam van Vichai te eren.”

De begrafenis is zaterdag in Bangkok. De uitvaart duurt, zoals gebruikelijk in Thailand, een week.

De bloemenzee bij het King Power Stadium wordt nog altijd groter. Vandaag kwam ook de Italiaanse kampioenstrainer Claudio Ranieri voor het eerst sinds zijn ontslag (23 februari 2017) weer in Leicester om zijn respect te betuigen aan Vichai Srivaddhanaprabha.