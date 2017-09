Sensatie! Luxemburg zorgt voor megastunt tegen Frankrijk

Frankrijk had het in maart van dit jaar ook al moeilijk in en tegen Luxemburg (1-3). De Franse ploeg was vanavond in Toulouse wel veel sterker, maar sprong slordig om met de kansen. Doelman Jonathan Joubert bleef met kunst- en vliegwerk overeind. Antoine Griezmann knalde in de eerste helft uit een vrije trap op de lat.



Ook na de rust kon Frankrijk het overwicht niet in de stand uitdrukken. In de 79ste minuut ontsnapte de thuisploeg zelfs aan een blamerende achterstand. Invaller Gerson Rodrigues, die voor Telstar speelt, schoot na een fraaie rush op de paal. Luxemburg hield niettemin een sensationeel punt over aan het duel, het vijfde in deze poule.



Het feit dat Luxemburg een plekje is gestegen in de stand van de groep van Oranje heeft vooralsnog geen consequenties voor de groep van Oranje. Het schrappen van de resultaten tegen nummer laatst wordt alleen gedaan om te bepalen wie de slechtste nummer twee van alle groepen is. Niet om bij een gelijk puntenaantal van Oranje en Zweden te bepalen wie tweede is van de groep. Daar geldt allereerst het doelsaldo over alle gespeelde duels.