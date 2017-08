Serero keert via Vitesse terug bij nationale team Zuid-Afrika

Ook Kamohelo Mokotjo (tegenwoordig bij het Engelse Brentford) is opgenomen in de selectie van Zuid-Afrika. FC Groningen-spits Lars Veldwijk, die in november 2016 debuteerde voor Zuid-Afrika, ontving geen uitnodiging. Voormalig Feyenoord-aanvaller Kermit Erasmus (tegenwoordig bij het Franse Stade Rennes) is wel opgeroepen. Bafana Bafana staat op vrijdag 1 september in het Estadio Nacional Stadium in Praia tegenover de Kaapverdië. De return is op dinsdag 5 september in het Moses Mabhida Stadium in Durban.