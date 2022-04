Sergio Ramos (36) denkt ondanks blessures niet aan stoppen bij PSG: ‘Wil nog vier, vijf jaar door’

City versus Liverpool de beste Engelse tweestrijd ooit? Daar is niet iedereen van overtuigd

Is Manchester City tegen Liverpool de beste tweestrijd ooit in het Engelse voetbal? Die vraag klonk op weg naar de kraker van gisteren in de Premier League. Wat was er allemaal te zien in de heerlijke clash die in 2-2 eindigde? En wat ook niet?

11 april