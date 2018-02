Sergio Ramos, de onovertroffen kaartenkoning van Spanje

Kaarten en Sergio Ramos, onduidelijkheid alom over de aantallen. De brute verdediger verzamelde er al zoveel dat het deze week een beetje vaag bleef over hoeveel hij er nu precies heeft. In Nederlandse media, waaronder deze website, was te lezen dat hij tegen Leganés zijn 163ste gele kaart pakte. Een record in La Liga, waar in Spanje echter niets over te lezen viel. Statistiekenfabriek Opta zocht het uit en wat blijkt: Ramos heeft al 166 gele kaarten verzameld in de Spaanse Primera Division, waarmee hij de bikkelharde verdediger Alberto Lopo (163 keer geel voor clubs als Espanyol, Deportivo en Getafe) dus al even voorbij is. In 421 competitiewedstrijden kreeg hij dus gemiddeld 0,4 kaart per wedstrijd. Ofwel een gele kaart per 2,5 wedstrijd.