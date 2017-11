Sergio Ramos houdt gebroken neus over aan derby

Met een flinke prop watten in zijn neus speelde de Spaanse verdediger de eerste helft uit. Na rust keerde Ramos niet meer terug op het veld. De 31-jarige kapitein van Real Madrid liet zich zondag onderzoeken door de medische staf en daaruit kwam naar voren dat zijn neus is gebroken. Onduidelijk is of hij hierdoor wedstrijden moet missen. Mogelijk krijgt Ramos een beschermend masker, waarmee hij toch kan voetballen.



De titelhouder in de Champions League speelt dinsdag op Cyprus tegen Apoel Nicosia.