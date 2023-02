Sergio Ramos laat frustraties de vrije loop na nederlaag, Duitse fotograaf woest op PSG-speler

Kylian Mbappé gelooft nog in kansen PSG na nederlaag tegen Bayern München: ‘We kunnen ze in de problemen bren­gen’

Kylian Mbappé denkt dat er voor Paris Saint-Germain over drie weken nog wel iets te halen is in de return bij Bayern München, dat oppermachtig was in het Parc des Princes. Het eerste duel in de achtste finales van de Champions Leagye won Bayern met 0-1.