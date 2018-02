Sergio Ramos na winst op PSG: Schrijf Real Madrid nooit af

Real Madrid is bezig aan een opmerkelijk seizoen. De regerend landskampioen van Spanje en winnaar van de laatste twee edities van de Champions League worstelt al maanden met de vorm. In de Spaanse competitie is de achterstand op koploper FC Barcelona al opgelopen tot zeventien punten en in de Champions League eindigde de ploeg van Zinedine Zidane als tweede, drie punten onder Tottenham Hotspur.

Daardoor werd Real Madrid in de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan een groepswinnaar, en zeker niet de minste. Paris Saint-Germain kwam vol vertrouwen naar Madrid, maar ging in Estadio Santiago Bernabéu met 3-1 onderuit. Cristiano Ronaldo en Marcelo maakten in de slotfase nog twee belangrijke goals voor De Koninklijke. ,,Dit is een hele belangrijke overwinning voor ons. Dit soort avonden in de Champions League zijn voor de eeuwigheid. Met deze overwinning hebben we weer aangetoond dat we voor niemand bang zijn. We hebben geweldig werk verricht en het resultaat is terecht."

Toch beseft Ramos ook dat de confrontatie zeker nog niet beslist is. ,,We moeten respect hebben voor Paris Saint-Germain, want het is een geweldige ploeg. Ze hebben razendsnelle aanvallers, dus we moesten elkaar goed helpen in de verdediging. We hebben een belangrijke eerste stap gezet, maar de wedstrijd ligt nog open."

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP