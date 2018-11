Sergio Ramos overtrad tweemaal de dopingregels, Real Madrid ontkent

Uit de documenten blijkt dat Ramos, ondanks diverse waarschuwingen, eerst uitgebreid ging douchen voordat een urinetest werd afgenomen, hetgeen niet mag, omdat dit de uitslag kan beïnvloeden. De aanvoerder van Spanje en Real Madrid werd na de Champions League-finale van 2017 tegen Juventus ook positief getest op dexamethasone, een ontstekingsremmer.



Het gebruik van dit middel is toegestaan als dit buiten de competitie wordt gebruikt én aangegeven is bij de dopingautoriteit. Dat is in dit geval niet gebeurd. De dokter van Real Madrid heeft toegegeven dat hij twee injecties heeft gegeven aan Ramos op de dag voor de finale. Echter vanwege de euforie rondom het winnen van de Champions League-finale en ‘speciale omstandigheden’ in de dopingruimte heeft de dokter een verkeerd middel (celestone chronodose opgeschreven. In de dopingruimte waren de Spaanse koning Juan Carlos en de Spaanse minister-president aanwezig.



De dokter heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt en de voetbalbond UEFA heeft het daar bij gelaten. Ook de FIFA en het antidopingbureau WADA gingen akkoord met de uitleg.