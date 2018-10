Serie A-revelatie Piatek zet waanzinnige reeks voort

Piatek (23) kwam afgelopen voor circa 4,5 miljoen euro over van het nietige Cracovia Kraków. Het heeft er alle schijn van dat Genoa een veelvoud van dit bedrag zal gaan verdienen aan de Poolse spits. Hij scoorde in zijn eerste acht duels voor de club. Hoogtepunt tot nog toe: liefst vier treffers in het bekerduel met US Lecce. Met zijn doelpunt van vanmiddag meegerekend, staat hij nu al 13 goals verspreid over competitie- en bekerduels.



Hij komt daarmee in de buurt van de recordreeks van Gabriel Batistuta. De illustere Argentijnse spits scoorde ooit elf duels op rij voor Fiorentina. Piatek vormt inmiddels een serieuze bedreiging voor dat record.



Zijn scoringsdrift is uiteraard ook buiten Italië niet onopgemerkt gebleven. De complete Europese top schijnt hem in het vizier te hebben, waaronder Chelsea en FC Barcelona. De technisch directeur van Genoa, Giorgio Perinetti, heeft echter al aangegeven dat een vertrek in januari onbespreekbaar is.