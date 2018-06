Servië begint goed met overwinning op onmachtig Costa Rica

Door Leon ten Voorde



Even ter herinnering: vier jaar geleden sneuvelde Costa Rica pas in de kwartfinales. Over de manier waarop kun je boeken vol schrijven. Het was destijds in Salvador de avond van Oranje, de wissel van Tim Krul en de meesterzet van Louis van Gaal. In Rusland probeert Costa Rica dat trauma een plekje te geven, maar dat zal een lastig verhaal worden na de valse start in Samara. Aanvoerder Bryan Ruiz zei het voor het toernooi al: 'dit WK wordt lastiger dan vier jaar geleden, omdat de verwachtingen veel hoger zijn.' Na het verlies tegen Servië ligt een vroege uitschakeling al op de loer, met Brazilië en Zwitserland als volgende tegenstanders.



Servië kwam onder meer met de oud-eredivisie-spelers Stojkovic (doelman),Tadic en Matic op de proppen. Kostic begon op de bank.



Als je in een poule zit met Brazilië dan weet je dat in de andere groepsduels geen misstap kunt permitteren. Die wetenschap leidde tot een open duel, waarin beide ploegen vanaf de aftrap ten aanval trokken en voor gevaar zorgden. De beste kans in de eerste helft was voor Costa Rica, maar verdediger Gonzales kopte na een hoekschop hopeloos over. Ook de Serviërs lieten zich niet onbetuigd, maar de levendige eerste helft leverde geen treffers op. Na rust kwam het eerste gevaar van Servië, maar spits Mitrovic faalde alleen voor Real Madrid-doelman Navas. Een paar minuten later was Navas wel geklopt en hoe. De vrije trap van aanvoerder Kolarov was er eentje om in te lijsten: 0-1. Die voorsprong was in die fase ook verdiend.



Costa Rica probeerde het daarna wel, maar de lamgeslagen ploeg miste de overtuiging en kreeg het slotoffensief niet van de grond. De hoop op een nieuwe stunt op het WK is daarmee na een duel al zo goed als zeker verkeken.