Servië plaatst zich dankzij goal en assist Tadic voor WK, Portugal na late tegengoal de play-offs in

Ajax-captain Dusan Tadic was vanavond enorm belangrijk voor Servië, dat na twee minuten al op achterstand kwam nadat Renato Sanches dankbaar profiteerde van geklungel in de opbouw van Nemanja Gudelj: 1-0. In de 33ste minuut schoot Tadic de gelijkmaker binnen. De Portugese doelman Rui Patricio zag er bij die goal niet helemaal foutloos uit, maar het schot van Tadic werd onderweg nog wel van richting veranderd. In de 90ste minuut was Tadic met een voorzet met rechts ook de aangever bij de winnende goal van Servië. Via de grond kopte Aleksandr Mitrovic, die direct na rust was ingevallen voor Gudelj, de winnende 1-2 binnen. Mitrovic scoorde dit seizoen al 20 keer in 17 duels voor Fulham in het Championship, maar was vanavond ook weer belangrijk voor zijn nationale ploeg.

Morata schiet Spanje naar WK

Spanje hield het ook lang spannend in Estadio La Cartuja in Sevilla, waar Zweden bij een zege ook de eerste plaats in de groep nog had overgenomen op de slotdag. In de eerste helft waren er twee goede kansen voor Zweden, maar Spanje kwam goed weg doordat Emil Forsberg net naast schoot. In de 70ste minuut viel Zlatan Ibrahimovic (40) in voor Alexander Isak (22), maar die wissel pakte niet helemaal lekker uit. In de 86ste minuut maakte Álvaro Morata uit de rebound de bevrijdende 1-0 voor Spanje.



De spits van Juventus dacht nog even dat hij weer eens een buitenspelgoal had gemaakt, maar dat bleek niet het geval. Morata stond nog niet voorbij de Zweedse verdedigers op het moment dat Dani Olmo van twintig meter afstand uithaalde. Robin Olsen had nog een antwoord op die pegel, maar kon niet meer redden op de rebound van Morata.