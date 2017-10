Servië toch met andere bondscoach naar WK

Speler van het weekend Immobile, alleen een topspits in de Serie A

14:48 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 12: Ciro Immobile, die met zijn onnavolgbare cijfers Lazio nadrukkelijk in de Italiaanse titelstrijd houdt. In het buitenland flopte hij, maar in eigen land is hij helemaal los. Zoals het een Italiaan betaamt.