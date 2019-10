Servië zonder publiek na racistisch gedrag fans

AC Milan geeft zege uit handen bij debuut Pioli

20 oktober Stefano Pioli heeft zijn eerste wedstrijd als coach van AC Milan niet kunnen winnen. De 54-jarige trainer uit Parma dacht de gevallen grootmacht vanavond in San Siro naar een zwaarbevochten zege te loodsen, maar het gepromoveerde US Lecce maakte in blessuretijd nog gelijk: 2-2.