Serviër bij Emiraten opvolger Van Marwijk

De 57-jarige Serviër kreeg de opdracht mee om de VAE naar het WK van 2022 in Qatar te leiden. Dat wordt nog een flinke klus, want de ploeg staat er niet al te best voor in de tweede ronde van de kwalificatiereeks.

Van Marwijk kreeg begin deze maand te horen dat hij is ontslagen. De 67-jarige Nederlander was in maart begonnen bij de Verenigde Arabische Emiraten. Hij moest vertrekken omdat zijn ploeg op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase werd uitgeschakeld. In de WK-kwalificatie verloor de VAE twee van de vier groepsduels. Alleen de nummer 1 van de poule gaat naar de volgende fase van de route richting het WK. De Emiraten deden slechts één keer mee aan de mondiale eindronde, in 1990.