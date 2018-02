Sevilla eerste finalist van Copa del Rey

Joaquin Correa had Sevilla na een kwartier op voorsprong gezet. In de 89ste minuut besliste Franco Vazquez het duel met de tweede treffer. Bij Leganés kreeg Nordin Amrabat geel. De tegenstander van Sevilla in de finale komt uit het duel tussen FC Barcelona en Valencia. Het eerste duel in Camp Nou eindigde in een 1-0-overwinning voor Barcelona, de winnaar van de afgelopen drie edities van de Copa del Rey. De return is donderdag in Valencia.