Sevilla houdt Barcelona op gelijkspel door goal De Jong, Dest maakt debuut in Camp Nou

VideoHet FC Barcelona van Ronald Koeman moest vanavond tegen Sevilla FC zijn eerste punten inleveren. Mede dankzij het doelpunt van Luuk de Jong behaalden de bezoekers een 1-1 gelijkspel in een leeg Camp Nou. Nieuwkomer Sergiño Dest (19) maakte direct al zijn debuut voor Barça. Hij viel een kwartier voor tijd in voor Jordi Alba.

FC Barcelona en Sevilla FC hadden beide nog geen punt verloren, waren vanwege hun Europese verplichtingen afgelopen zomer ook het laatst aan de competitie begonnen; hun onderlinge duel was pas de derde wedstrijd voor beide ploegen. En die gelijkwaardigheid op papier toonden ze ook in de praktijk, op een veld waar het spel duizelingwekkend snel op en neer golfde.

Al na acht minuten incasseerde Barça voor het eerst in dit jonge seizoen een doelpunt tegen, keek het ook voor het eerst tegen een achterstand aan. Het was Luuk de Jong die na een corner en een half weggekopte bal door naamgenoot Frenkie snoeihard met links uithaalde en de bal van dichtbij hoog in het net achter doelman Neto knalde. De oud-PSV’er nam zijn revanche voor het duel in hetzelfde stadion een jaar geleden, toen hij kans op kans miste tegen Barça en Sevilla uiteindelijk met 4-0 verloor.

Maar Barça weigerde vrijwel onmiddellijk die hinderlijke en, zeker tegen een rivaal als Sevilla, gevaarlijke achterstand te accepteren. Nog geen twee minuten later leidde een scherpe dieptepass van Messi de gelijkmaker van de herboren Coutinho in: 1-1. Een gelijke stand die ook bij rust nog op het bord stond, met ook eenzelfde percentage balbezit voor beide ploegen en evenveel - heel veel -, verloren ballen, omdat beide ploegen elkaar over het hele veld enorm onder druk zetten.

Sergiño Dest zat, drie dagen na zijn aankomst, al direct bij de selectie nadat enkele uren voor de wedstrijd de toestemming van de Spaanse bond binnen was gekomen. Koeman leek niet het plan te hebben de oud-Ajacied in te brengen, ook al omdat de problemen ergens anders lagen. Op het middenveld van Barcelona streden de slordige Frenkie de Jong en Busquets tegen een meerderheid van de bezoekers, en áls er eens een goede voortzetting kwam ging het in de voorste linies bijna altijd mis met foute passes en misverstanden.

Kansen voor de thuisclub bleven nagenoeg uit, terwijl Sevilla dreigender was. Daarom waren de eerste wissels van Koeman die van twee aanvallers, net als Dest nieuwkomers dit seizoen: Pedri en Trincao voor Ansu Fati en de opnieuw tegenvallende Griezmann, de enige speler die de Nederlandse coach nog niet echt aan de praat heeft kunnen krijgen.

Maar ook de wissels konden Barça niet uit de impasse halen. Sevilla, dat steeds hoger druk zette als de thuisclub probeerde uit te verdedigen, bleek fitter, al hadden beide donderdag hun laatste wedstrijd. Maar Barça moest toen laat op de avond in het verre Vigo meer dan een helft met tien man op een loodzwaar, verregend veld een voorsprong verdedigen. Niettemin koos Koeman er tegen Sevilla voor met dezelfde, zijn favoriete basis te starten, met als enige wijziging Araújo voor de geschorste Lenglet in het centrum van de defensie.

Dat Dest na vijf kwartier toch zijn opwachting maakte in die verdediging kwam door een blessure van Jordi Alba. En dankzij het goede tweebenige spel van de 19-jarige oud-Ajacied, kon Dest zijn spoeddebuut aan de linkerkant maken in plaats van zijn vertrouwde rechtervleugel. Hij deed dat verdienstelijk en zonder schroom, al was hijzelf ook verrast en deed hij er minuten over om zich klaar te maken voor de invalsbeurt.

Van dichtbij zag Dest hoe Barça in het slot weer heel even tot leven kwam en Frenkie de Jong, inmiddels een linie opgeschoven naar de plaats van Coutinho, van dichtbij een niet eenvoudige kans op de winnende treffer miste.

