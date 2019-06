Sevilla in rouw: ‘Ik wil wakker worden uit deze nachtmerrie’

,,Sevilla treurt vandaag om het heengaan van José Antonio Reyes. Reyes was één van de meest geliefde bij Sevilla opgeleide spelers uit de clubhistorie”, schrijft de club in een statement op de website.



Technisch directeur Monchi, dit jaar teruggekeerd bij Sevilla, maakte de doorbraak van Reyes van dichtbij mee. ,,Het is moeilijk dit verlies in woorden te duiden. Ik ben in nog steeds in shock, geblokkeerd sinds ik het telefoontje van de president kreeg. Ik probeer wakker te worden uit deze nachtmerrie, die helaas werkelijkheid lijkt te zijn.”



Monchi looft het talent dat Reyes was. ,,Hij is zonder twijfel het grootste natuurtalent dat uit onze opleiding is voortgekomen. Het zal moeilijk worden voor iemand om dat te evenaren. Zonder alles wat hij na zijn vertrek bij Sevilla leerde was hij al geweldig. Zijn transfer hielp de club te groeien. Niet alleen óp het veld, ook erbuiten is hij belangrijk geweest. En hij kwam terug om Sevilla aan meer titels te helpen. Hij is clubhistorie. Ik zal zijn lach voor altijd herinneren, de grappen die hij altijd maakte.”