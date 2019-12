Sevilla loopt zonder De Jong averij op tegen tien man Osasuna

Bologna verliest van Milan, maar heeft coach Mihajlovic weer terug

22:40 AC Milan heeft een zege geboekt in de uitwedstrijd bij Bologna. Het werd vanavond 2-3 in het Stadio Renato Dall’Ara, waar iedereen vooral blij was dat coach Sinisa Mihajlovic eindelijk weer op de bank zat na zijn behandelingen tegen leukemie.