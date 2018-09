Sevilla met invaller Promes nadert koppositie in Spanje

Paris Saint-Ger­main blijft ook bij Nice foutloos

19:22 Paris Saint-Germain heeft zich vanavond lekker warm gespeeld voor de tweede wedstrijd in de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Rode Ster. Het sterrenensemble rond Neymar en Mbappé bleef ook in de achtste competitiewedstrijd foutloos. Het werd in en tegen Nice 0-3.