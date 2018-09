Sevilla pijnlijk onderuit tegen Getafe bij thuisdebuut Promes

Ángel Rodríguez was de gevierde man bij Getafe. Hij maakte beide goals voor de kleine club uit het voorstadje van Madrid. Hij opende de score al na drie minuten en verdubbelde de voorsprong voor Getafe in de 37ste minuut. De 31-jarige spits Santa Cruz de Tenerife werd afgelopen zomer door Getafe transfervrij overgenomen van Real Zaragoza, waar hij vorig seizoen in de Segunda División dertien keer scoorde in 33 competitieduels.

Wissam Ben Yedder leek kort na rust de 1-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Quincy Promes viel in de 68ste minuut in bij Sevilla voor zijn thuisdebuut in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla staat nu elfde in La Liga, Getafe klimt door de knappe overwinning naar de vijfde plaats.



Sevilla verloor twee weken geleden al met 1-0 in de stadsderby bij Real Betis, waardoor het publiek vanavond flink kritisch was op de eigen spelers. Sevilla speelt komende donderdag bij de start van de poulefase van de Europa League thuis tegen Standard Luik. Volgende week zondag wacht de uitwedstrijd bij Levante, op woensdag 26 september speelt Sevilla thuis tegen Real Madrid.