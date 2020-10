Sevilla zet dramatische La Liga-reeks door, wereldgoal Hazard bezorgd Real thuiszege

FC Midtjyl­land kent dramati­sche generale repetitie voor CL-duel met Ajax

18:18 FC Midtjylland heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League (dinsdag) een flinke nederlaag geïncasseerd. De Deense ploeg ging in de nationale competitie bij FC Nordsjælland met 4-1 onderuit. Voor de bezoekers bracht middenvelder Anders Dreyer de gelijkmaker op zijn naam.