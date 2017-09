Shanghai-coach Villas-Boas beschuldigt Guangzhou van veroorzaken auto-ongelukken

De Portugees beweert dat Guangzhou Evergrande verantwoordelijk is voor een reeks mysterieuze auto-ongelukken op de route naar het stadion in Guangzhou. De aankomst van Shanghai liep daardoor vertraging op. ,,Dezelfde twee auto’s botsten op de weg naar het stadion drie keer op elkaar”, brieste Villas-Boas nadat hij zich met SIPG had geplaatst voor de halve finale. ,,Dit is het probleem hier. Deze club kan alles doen, zelfs auto-ongelukken veroorzaken.”



Mads Davidsen, technisch directeur van SIPG, maakte via Twitter melding van zelfs vijf ongelukken. ,,Een bizarre nacht op meerdere fronten.”



Shanghai SIPG, de club waar de Brazilianen Hulk en Oscar onder contract staan, leek na een 4-0 thuisoverwinning zeker van een plek bij de laatste vier. Toch draaide Evergrande die uitzichtloze achterstand in negentig minuten volledig om. In de verlenging scoorden beide ploegen nog een keer – uitdoelpunten tellen in AFC Champions League niet dubbel – waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. De ploeg van Villas-Boas nam die net iets beter (5-4).



,,Dit is de grootste overwinning ooit voor SIPG”, vond Villas-Boas. ,,Tegen een club die de Aziatische voetbalbond in zijn zak heeft. De scheidsrechter was ook vanavond weer op de hand van Guangzhou. We kregen twee bizarre rode kaarten en moesten de strafschoppen nemen voor het vak met de thuisfans.”