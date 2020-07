Sheffield United komt op voor racistisch bejegende McGoldrick: ‘Dit kan zo niet langer’

McGoldrick (32) maakte de tekst openbaar en zette erbij "2020 en dit is het leven".



Sheffield United, dat verrassend goed presteert in de hoogste Engelse competitie, besloot actie te ondernemen. ,,Als club steunen we David McGoldrick en we gaan er alles aan doen om de dader van deze walgelijke boodschap te vinden. We werken samen met de relevante autoriteiten om ervoor te zorgen dat de persoon die achter dit bericht zit, berecht wordt. Dit kan niet zo doorgaan. Er moet iets veranderen.”



Een dag eerder werd een 12-jarige jongen gearresteerd naar aanleiding van racistische bedreigingen tegen aanvaller Wilfried Zaha van Crystal Palace. De jongen krijgt nu mogelijk een levenslang stadionverbod. Hij mocht maandag de gevangenis verlaten, maar het onderzoek gaat door.



,,Mensen moeten begrijpen dat, ongeacht je leeftijd, je woorden en gedrag gevolgen hebben”, aldus Zaha, die de politie bedankte voor het snelle handelen. ,,Je kan je niet verstoppen achter sociale media. Het is niet de eerste keer dat ik zulke berichten krijg en ik ben ook niet de enige. Het gebeurt iedere dag. Maar genoeg is genoeg. Het is niet genoeg om te zeggen dat zulke berichten walgelijk zijn. Het is niet genoeg om ‘nee tegen racisme’ te zeggen. We hebben actie nodig, we hebben educatie nodig. Dingen moet veranderen.”



