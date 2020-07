Sheffield United mag dromen van Champions League na zege op Chelsea

David McGoldrick was de gevierde man bij Sheffield United met zijn eerste twee goals in de Premier League. De 32-jarige spits uit Nottingham speelde sinds 2003 altijd op het tweede of derde niveau in Engeland, maar kwam in zijn eerste 25 wedstrijden in de Premier League nog niet tot scoren. Vanavond was het raak in de 18de minuut en in minuut 77 zorgde hij ook nog voor de 3-0 eindstand. De Schotse spits Oliver McBurnie kopte in de 33ste minuut op fraaie wijze de 2-0 binnen namens de ploeg van coach Chris Wilder.