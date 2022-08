Sheraldo Becker schittert bij derbyzege Union Berlin, Borussia Dortmund wint met Donyell Malen

BundesligaSheraldo Becker is het nieuwe Bundesliga-seizoen op uitstekende wijze begonnen. Met een goal én een assist was de voormalig speler van PEC Zwolle en ADO Den Haag van grote waarde bij de 3-1 zege van Union Berlin in de derby tegen Hertha BSC. Borussia Dortmund en Donyell Malen wonnen ook bij de start van de competitie met 1-0 van Bayer Leverkusen.

De 27-jarige Becker was na ruim een half uur al de aangever op de 1-0 van Jordan Siebatcheu, waarna de international van Suriname zelf het Stadion An der alten Försterei liet ontploffen door in de vijftigste minuut de 2-0 te maken. Vier minuten daarna zorgde Robin Knoche voor de beslissing (3-0), al wist Dodi Lukebakio vijf minuten voor tijd nog wel de eretreffer te maken: 3-1.

Volledig scherm Sheraldo Becker. © ANP / EPA

Later op de avond won ook Borussia Dortmund de eerste wedstrijd van het nieuwe Bundesliga-seizoen. Met Donyell Malen in de basis won BVB met 1-0 van Bayer Leverkusen. Marco Reus maakte al na tien minuten de enige goal van de wedstrijd.

Malen werd na 84 minuten naar de kant gehaald. Bij de bezoekers uit Leverkusen speelde Jeremie Frimpong de hele wedstrijd terwijl Mitchel Bakker elf minuten voor tijd binnen de ploeg kwam. Hij moest nog van dichtbij toezien hoe Bayer Leverkusen-doelman Lukas Hradecky een rode kaart kreeg. De doelman pakte de bal in de handen buiten het strafschopgebied.



De winst van Borussia Dortmund was direct een historische. Het is de eerste keer dat een club in de Bundesliga acht keer op rij de eerste wedstrijd van het seizoen wint.

Volledig scherm Donyell Malen in actie tegen Bayer Leverkusen. © ANP / EPA

Ook Mark Flekken en SC Freiburg kenden eerder vanmiddag al een uitstekende start van het nieuwe seizoen. Op bezoek bij het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw werd er met liefst 0-4 gewonnen door goals van Michael Gregoritsch, Vincenzo Grifo, Matthias Ginter en de van PSV overgekomen Ritsu Doan, die daarmee direct zijn eerste officiële goal voor SC Freiburg maakte.

Volledig scherm Ritsu Doan viert zijn eerste goal voor SC Freiburg. © AFP

Met Micky van de Ven was er ook een Nederlandse basisspeler bij VfL Wolfsburg - Werder Bremen te bewonderen. De voormalig verdediger van FC Volendam zag na de vroege 1-0 van Lukas Nmecha hoe Niclas Fullkrug en Leonardo Bittencourt de score om wisten te buigen in het voordeel van het gepromoveerde Werder Bremen. De uitploeg moest uiteindelijk toch nog de 2-2 van Josuha Guilavogui toestaan.

VfL Bochum - FSV Mainz 05 eindigde in een 1-2 zege voor de uitploeg. Na ruim een uur spelen kwam Delano Burgzorg, voormalig speler van Heracles Almelo, binnen de lijnen. Hij zag hoe Karim Onisiwo met zijn tweede van de wedstrijd de drie punten veiligstelde voor FSV Mainz 05.

Bij Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim kwamen geen Nederlanders in actie. Die wedstrijd eindigde in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg. Gisteren kwam Bayern München al in actie. Eintracht Frankfurt werd met maar liefst 1-6 verslagen.